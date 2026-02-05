Elképesztő, mit művel a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 379,59 forintról 378,95 forintra csökkent 18 órakor, napközben 378,26 forint és 380,14 forint között mozgott. Csütörtökön a forint 2024 januárja óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,72 forintról 413,10 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,97 forintról 321,13 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1785 dollárról 1,1800 dollárra változott – írja az MTI.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.