1p
Befektetés Dollár Euró Forint

Elképesztő, mit művel a forint

mfor.hu

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 379,59 forintról 378,95 forintra csökkent 18 órakor, napközben 378,26 forint és 380,14 forint között mozgott. Csütörtökön a forint 2024 januárja óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,72 forintról 413,10 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,97 forintról 321,13 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1785 dollárról 1,1800 dollárra változott – írja az MTI. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

A parlamenti képviselők kétharmada rendelkezik értékpapírral vagy valamilyen értékpapír jellegű megtakarítással. Seszták Miklósnak majdnem egymilliárd forintja van már ilyen eszközben, Rogán Antal az ezüstérmes, neki a feleségével együtt 750 milliója van állampapírokban – írja a Privátbankár. 

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Könnyű álmot ígér a forint

Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Különös anomáliák az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Felemásan indult a nap.

Svájci bicska nyílt a foint zsebében

Svájci bicska nyílt a forint zsebében

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint kedden.

Fülig ér majd a szája, ha meglátja, hogyan kezdte a napot a forint

Fülig ér majd a szája, ha meglátja, hogyan kezdte a napot a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Vicsorog a forint – nézze csak, mennyiért adják az eurót!

Vicsorog a forint – nézze csak, mennyiért adják az eurót!

Javítani tudott estére a forintunk.

Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

Csak pótkávéja maradt hétfő reggelre a forintnak

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a hétfő reggelre a bankközi kereskedésben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168