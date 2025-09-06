Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Elképesztő, mit művel a forint

Csabai Károly

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Úgy tűnik, hiába van a stagnálás-közeli állapotban a magyar gazdaság (ahogy azt lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár laptársunk, a Privátbankár oldalán megjelent legfrissebb cikkében kiemelte) és jönnek ki sorra a gyenge adatok, a befektetők jobban értékelik, hogy Matolcsy György helyett a nyugodtabb, kiszámíthatóbb, óvatosabb Varga Mihály áll a Magyar Nemzeti Bank élén. Meg persze az a felár is vonzó, amelyet az Európai Unióban legmagasabb, 6,5 százalékos jegybanki alapkamatnak köszönhetően elérhetnek.

Az euró szeptember első hetét 396,63 forinton kezdte a bankközi devizapiacon. Ennél csak egyszer volt erősebb, kedd délelőtt, amikor jegyzése megközelítette a 397-es szintet, ám azt követően már egyre kevesebbért lehetett az uniós pénzhez jutni. Heti mélypontján az euróért már csaknem 392 forintot kellett leszurkolni, s bár azután változott az árfolyam, a hetet is a 393-es szint alatt zárta, ami több mint egy éve nem látott alacsony szint.

A dollárral szemben már nagyobb volt a forintárfolyam kilengése. A hétfői 338,69-es nyitásról kedd délutánra 341,051-re gyengült, ám e relációban is erősödött, s volt már 333,633-on is. Ennél alacsonyabb szintre utoljára több mint három és fél éve, az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt közvetlenül volt példa. Bár ezután gyengült a hazai fizetőszköz, a 335-öt csak kicsivel meghaladó pénteki zárás sem tekinthető rossznak.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A harmadik vezető devizával, a svájci frankkal szemben a forint 423,48-on nyitotta a tanévkezdés első napját. Ennél – az euróhoz hasonlóan – csak kevéssel ment fel magasabbra kedd délelőtt, de még a 424-es szintet el nem érve, hogy aztán pénteken 418 alá is benézzen. Ahonnan aztán gyengült és a hetet 420 felett zárta e devizapár, ami szintén több mint egy éve nem tapasztalt szint.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

