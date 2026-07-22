Elolvadt a forint lendülete, megint drágult az euró

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése délután hat órakor 363,33 forinton állt a reggel hét órai 362,36 forint után, a dollár jegyzése 318,43 forintra emelkedett 317,63 forintról, a svájci franké pedig 391,50 forintra ment fel 390,74-ről.

Szerda délutáni jegyzésén az euró és a dollár úgy két százalékkal, a svájci frank pedig közel másfél százalékkal áll gyengébben a júliusi kezdésnél.

Az év eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben, 5,5 százalékkal az euró, 2,7 százalékkal a dollár és 5,2 százalékkal a svájci frank ellenében – írja az MTI.