Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 384,92 forinton állt, magasabban a kedd esti 384,78 forintnál. A dollár jegyzése 327,81 forintról 328,54 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 415,33 forintról 415,34 forintra változott. Az euró árfolyama 1,1737 dollárról 1,1717 dollárra gyengült.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
(MTI)