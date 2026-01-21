Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást! Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró hét órakor 384,92 forinton állt, magasabban a kedd esti 384,78 forintnál. A dollár jegyzése 327,81 forintról 328,54 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 415,33 forintról 415,34 forintra változott. Az euró árfolyama 1,1737 dollárról 1,1717 dollárra gyengült.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

