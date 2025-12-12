Elsodorta az ár a forintot: mennyiért adják az eurót?

1p
Nem volt jó napja a forintnak.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 382,79 forintról 385,58 forintra emelkedett este hat órára, napközben 382,55 forint és 385,64 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 410,37 forintról 412,83 forintra ment fel, míg a dolláré 326,20 forintról 328,59 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1734 dollárról 1,1732 dollárra változott.

