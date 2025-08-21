Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 394,64 forintról 396,91 forintra erősödött 18 órakor, napközben 394,02 forint és 397,11 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 420,75 forintról 423,07 forintra ment fel, míg a dolláré 338,84 forintról 342,07 forintra emelkedett, adta hírül az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!