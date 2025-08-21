Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 394,64 forintról 396,91 forintra erősödött 18 órakor, napközben 394,02 forint és 397,11 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 420,75 forintról 423,07 forintra ment fel, míg a dolláré 338,84 forintról 342,07 forintra emelkedett, adta hírül az MTI.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1643 dollárról 1,1603 dollárra változott.
