Ennyiért adják az eurót – jó a forintra nézni

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,37 forintról 388,83 forintra változott este hat órára, napközben 388,72 forint és 390,16 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,57 forintról 420,87 forintra csökkent, míg a dolláré 335,23 forintról 334,81 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1610 dollárról 1,1611 dollárra változott.