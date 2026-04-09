Ennyiért adják az eurót – merre tart a forint?

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 376,96 forintról 376,29 forintra változott este hat órára, napközben 375,75 forint és 378,73 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 408,45 forintról 407,58 forintra csökkent, a dolláré pedig 323,20 forintról 321,40 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1670 dollárról 1,1708 dollárra erősödött.