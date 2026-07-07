Ennyiért adják az eurót kedd reggel

Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 353,90 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 353,67 forint után. A dollár jegyzése 309,48 forintról 309,40 forintra csökkent, a svájci franké pedig 383,91 forintról 383,98 forintra emelkedett.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
Az euró árfolyama 1,1425 dollárról 1,1437 dollárra nőtt kedd reggel.
(MTI)