Ennyiért adják az eurót kedd reggel

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az eurót 353,90 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 353,67 forint után. A dollár jegyzése 309,48 forintról 309,40 forintra csökkent, a svájci franké pedig 383,91 forintról 383,98 forintra emelkedett.

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