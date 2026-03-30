Ennyiért adták az eurót a hétvége után – nézze meg az árfolyamot!

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra változott este hat órára, napközben 387,59 forint és 390,51 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,76 forintról 423,07 forintra gyengült, míg a dolláré 338,52 forintról 338,69 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1514 dollárról 1,1453 dollárra gyengült.