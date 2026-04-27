Ennyiért adták az eurót: itt van, milyen napja volt a forintnak

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 364,46 forintról 364,22 forintra változott este hat órára, napközben 363,01 forint és 366,10 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 396,04 forintról 395,89 forintra gyengült, a dolláré pedig 310,73 forintról 310,56 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1729 dollárról 1,1730 dollárra változott.