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Befektetés Befektetés Deviza Forint

Ennyiért válthat most eurót

mfor.hu

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,84 forintról 355,79 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,17 forint és 357,44 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 387,25 forintról 386,57 forintra süllyedt, míg a dolláré 308,57 forintról 308,17 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1530 dollárról 1,1544 dollárra változott.

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