Ennyiért válthat most eurót

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,84 forintról 355,79 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,17 forint és 357,44 forint között mozgott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
A svájci frank jegyzése a reggeli 387,25 forintról 386,57 forintra süllyedt, míg a dolláré 308,57 forintról 308,17 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1530 dollárról 1,1544 dollárra változott.