Ennyiért válthat most eurót

A BlackRock is rákapott a magyar állampapírokra – Klasszis Podcast

Eszeveszett tempóban csökkennek a hosszú lejáratú magyar állampapírhozamok, ami elsősorban a korábban zárolt európai uniós források hazahozatalának bejelentésével és a Tisza-kormány euróbevezetéssel kapcsolatos ígéreteivel magyarázható. A legnagyobb intézményi befektetők és vagyonkezelők, így a BlackRock is, szemet vetettek a magyar államkötvényekre. Hosszabb távon pedig az 5 százalék alatti, akár 4 százalék körüli hozamok sem elképzelhetetlenek – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese.