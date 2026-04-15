Ennyiért veszik az eurót most – nézze meg az árfolyamot!

Gyengült kissé szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Délután hat órakor az eurót 364,68 forinton jegyezték a reggel hét órai 363,78 forint után, a dollár jegyzése 308,99 forinton állt 308,57 forint után, a svájci franké pedig 395,55 forinton 394,93 után.

A forint délutáni jegyzésén a heti kezdésnél 2,8 százalékkal áll erősebben az euróval, 3,5 százalékkal a dollárral és 2,5 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az áprilisi kezdéshez képest a forint mindhárom devizával szemben erősödött, 5,0 százalékkal az euró, 7,0 százalékkal a dollár és 4,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 5,2 százalék nyereséget hozott össze az euróval, 5,6 százalékot a dollárral és 4,2 százalékot a svájci frankkal szemben.

Az euró ellenében az év eleje óta a lengyel zloty 0,4 százalékkal gyengült, a cseh korona 0,7 százalékkal gyengült, a román lej 0,1 százalékkal erősödött.

A dollár ellenében a zloty 0,1 százalékkal erősödött az év eleje óta, a cseh korona 0,2 százalékkal gyengült, a román lej 0,6 százalékkal erősödött.