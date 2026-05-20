Ennyit ér a forint, megcsillan rajta a napfény is

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A napfényes reggelen tehát:

a bankközi devizapiacon az eurót 7 órakor 361,80 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,49 forintnál.

A dollár jegyzése 311,92 forintra gyengült 312,53 forintról, a svájci frank pedig 395,68 forintról 394,92 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1598 dolláron stagnált az MTI szerint.

A magyar fizetőeszköz árfolyamát geopolitikai hírek is mozgathatják a kínai fejlemények kapcsán, de Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útja is éreztetheti hatását az árfolyamon. Ezekről itt írtunk:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.