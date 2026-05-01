Ennyit ér: berobbant a forint a majálisok idejére

Május elsejét, a munka ünnepét is munkával tölti a magyar fizetőeszköz. A forint az euróval szemben negyed százalékkal tudott erősödni a bankközi devizapiacon – olvasható le a különböző árfolyamgörbékről. A délelőtt edidigi legerősebb szintjénél az volt látható, hogy

363,4 forintot ért egyetlen euró, míg a dollárral szemben a 309,5-ös szintig szúrt le a forint árfolyama.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály az euróról, Orbán Viktorról, Magyar Péterről és az új kormánytagokról is beszélt Varga Mihály a figyelem középpontjában.

Az új magyar kormány megalakulása előtt több olyan elemzői hang is előtérbe került melyek szerint a magyar fizetőeszköz előtt van még tér, hogy a főbb devizákkal szemben erősödhessen.