Ennyit kóstál az euró kedden

Az MTI összefoglalója szerint Alig változott, vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után. A dollár 328,18 forinton áll 328,52 forint után, a svájci frank 416,31 forinton 415,88 után.

Kedd reggeli jegyzésén a forint 6,1 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,5 százalékkal erősebben a dollárral és 5,0 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.