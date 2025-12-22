3p
Ennyit még soha nem kértek az aranyért – de így is második helyre szorult

mfor.hu

Menekülési útvonalat kínálnak a nemesfémek.

Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 amerikai dolláros szintet unciánként, ezzel új történelmi rekordot állított fel. A nemesfém drágulását elsősorban az Egyesült Államokban várható kamatcsökkentések, a fokozódó geopolitikai feszültségek, valamint az erős jegybanki és befektetői kereslet táplálja.

Az arany spot jegyzése hétfő délelőtt nyolc órakor unciánként 4414,53 dolláron állt, 1,65 százalékos emelkedéssel. Az elért legmagasabb szint 4420,35 dollár volt.

Az arany ára az év eleje óta közel 68 százalékkal emelkedett, és a jelenlegi adatok alapján 1979 óta a legnagyobb éves nyereség felé tart, amikor a nemesfém ára több mint 120 százalékkal nőtt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A nemzetközi piacokon az árfolyamemelkedést erősíti, hogy a befektetők jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak a jövő évre, az infláció enyhülésére és a munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek alapján – írta piaci összefoglalójában a Reuters. A befektetők a héten esedékes amerikai GDP-előzetes adatokra várnak, amelyek további iránymutatást adhatnak a Federal Reserve monetáris politikájáról.

A geopolitikai kockázatok szintén erősítik az arany „befektetési menedék” szerepét. Ezek közé tartozik, hogy az Egyesült Államok újabb hajót vett megfigyelés alá Venezuela közelében, miután ebben a hónapban már két tartályhajót lefoglalt, valamint hogy Ukrajna a Földközi-tengeren először hajtott végre támadást egy orosz tanker ellen.

Az arany idei raliját a jegybankok kiemelkedően magas vásárlásai és az ETF-eszközökbe irányuló tőkebeáramlás is támogatja. York Tetzlaff, a német Fachvereinigung Edelmetalle szakmai szövetség vezetője szerint 2025-ben a reálkamatok alakulása, a gyengébb amerikai dollár és a tartós geopolitikai bizonytalanság állt a drágulás középpontjában, miközben a központi bankok – különösen Kína, Törökország és Lengyelország – jelentősen növelték aranytartalékaikat.

Az ezüst ára is meredeken emelkedett: egy uncia ezüst hétfőn megközelítette a 69,50 dollárt, ami szintén rekordközeli szint, éves szinten pedig mintegy 140 százalékos drágulást jelent. Az idei teljesítmény alapján az ezüst a legjobban teljesítő nemesfém volt, túltett az aranyon is.

A kilátásokkal kapcsolatban a szakértők többsége szerint a nemesfémek ára a következő időszakban is magas szinten maradhat. A Fachvereinigung Edelmetalle és a World Gold Council várakozásai szerint a csökkenő kamatvárakozások, a jegybanki kereslet és a geopolitikai bizonytalanságok stabil alapot nyújtanak az arany árának, bár rövid távon erőteljesebb ingadozások sem zárhatók ki.

(MTI)

