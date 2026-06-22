Enyhe erősödéssel indul a nap a hazai tőzsdén

A blue chipek vegyesen teljesítenek az első kereskedési percekben. Az OTP 1 százalékot emelkedett, 44 420 forintig. A Mol 0,7 százalékot drágult, 3816 forintra. A Magyar Telekom 2754 forinton stagnált. A Richter alig 0,1 százalékot emelkedve, 11 740 forintig küzdötte fel magát.

A forint árfolyama reggel óta kissé erősödött. Az euróért jelenleg 351 forint 10 fillért kell adni, a dollár 306 forint 40 fillér, míg a svájci frank 379 forint 40 fillér.