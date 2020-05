Erős negyedévet zárt a 4iG

Zsiday: érthetetlen, miben reménykednek a politikusok

Olyan jó, hogy végre vége a karanténnak, és egy vírusos sem maradt egész Európában. Így most már nyugodtan beülhetünk éttermekbe, elmehetünk misére, lagziba. Sőt, Ausztriában már hamarosan színházba is. Hisz mi baj is történhet, ha összezárunk 100 hatvan év átlagéletkorú embert? Sőt, hamarosan ismét lehet utazni a tengerpartra is. A végén még a Sziget is megrendezésre kerül, ha így haladunk.