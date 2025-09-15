Erősen kezdte a hetet a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,71 forintról 389,33 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,25 forint és 389,21 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 418,15 forintról 416,65 forintra süllyedt, míg a dolláré 332,98 forintról 330,73 forintra gyengült.
Az euró a reggeli 1,1732 dollárról 1,1772 dollárra drágult. (MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.