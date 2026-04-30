Erste Csoport: rekordnövekedés a lengyel akvizíció után

A tranzakciót követően az Erste Csoport mérlegfőösszege 450 milliárd euróra emelkedett, amit részben a hitel- és betétállomány látványos bővülése is támogatott. A hitelportfólió 275,6 milliárd euróra, az ügyfélbetétek pedig 314,8 milliárd euróra nőttek az év elejéhez képest, nagyrészt a lengyel leányvállalat teljes körű bevonásának köszönhetően.

A bankcsoport közölte: a felvásárlással olyan pénzügyi szereplő jött létre, amely egyszerre tartozik a legnagyobb bankok közé Lengyelországban és a közép-európai régió kulcspiacain is. Ez a pozíció mintegy 23 millió ügyfél kiszolgálását teszi lehetővé egy közel 100 milliós régiós piacon, ami a vállalat szerint különösen fontos a növekvő geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok idején.

A márkaváltás is gyorsan lezárult: a lengyel leányvállalat április 24-én vette fel az Erste Bank Polska S.A. nevet, majd rövid időn belül bevezette az új arculatot. A bank mintegy hatmillió ügyfele immár 534 fiókban, több mint 1300 ATM-en és különböző kártyaszolgáltatásokon keresztül fér hozzá az új rendszerhez.

A csoport pénzügyi igazgatója, Stefan Dörfler szerint a lengyel akvizíció új növekedési lehetőségeket nyit, miközben a stabil tőkehelyzet biztosítja az integráció fegyelmezett végrehajtását és a további üzleti bővülést a régióban.