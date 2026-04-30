2p
Befektetés Bank Gyorsjelentés Lengyelország Erste Bank

Erste Csoport: rekordnövekedés a lengyel akvizíció után

mfor.hu

Az Erste Csoport sikeresen lezárta az Erste Bank Polska konszolidációját, valamint rekordidő alatt végrehajtotta lengyelországi márkaváltását – derül ki a pénzintézet 2026 első negyedéves jelentéséből. A lépés jelentősen növelte a csoport mérlegfőösszegét és tovább erősítette közép-európai piaci pozícióját.

A tranzakciót követően az Erste Csoport mérlegfőösszege 450 milliárd euróra emelkedett, amit részben a hitel- és betétállomány látványos bővülése is támogatott. A hitelportfólió 275,6 milliárd euróra, az ügyfélbetétek pedig 314,8 milliárd euróra nőttek az év elejéhez képest, nagyrészt a lengyel leányvállalat teljes körű bevonásának köszönhetően.

A bankcsoport közölte: a felvásárlással olyan pénzügyi szereplő jött létre, amely egyszerre tartozik a legnagyobb bankok közé Lengyelországban és a közép-európai régió kulcspiacain is. Ez a pozíció mintegy 23 millió ügyfél kiszolgálását teszi lehetővé egy közel 100 milliós régiós piacon, ami a vállalat szerint különösen fontos a növekvő geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok idején.

A márkaváltás is gyorsan lezárult: a lengyel leányvállalat április 24-én vette fel az Erste Bank Polska S.A. nevet, majd rövid időn belül bevezette az új arculatot. A bank mintegy hatmillió ügyfele immár 534 fiókban, több mint 1300 ATM-en és különböző kártyaszolgáltatásokon keresztül fér hozzá az új rendszerhez.

A csoport pénzügyi igazgatója, Stefan Dörfler szerint a lengyel akvizíció új növekedési lehetőségeket nyit, miközben a stabil tőkehelyzet biztosítja az integráció fegyelmezett végrehajtását és a további üzleti bővülést a régióban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Alábbhagyott a forint lendülete

Gyengüléssel indult a csütörtöki kereskedés a forint számára a nemzetközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az előző délutáni jegyzéshez képest valamennyi meghatározó devizával szemben veszített értékéből.

Fájdalmas napja volt a forintnak: ennyiért adják az eurót

365 fölé került az árfolyam.

Még idén eurót váltana? Mutatjuk milyen árfolyamon teheti meg

A Tisza Párt választási győzelmét követően megmaradhat a befektetői optimizmus a magyar eszközökkel szemben, ami leginkább a hosszú lejáratú kötvényhozamok csökkenésében lehet majd megfigyelhető. A forint az év végéig enyhén gyengülhet, míg az egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi lesz az elmúlt években állami hátszéllel (is) növekedő cégek sorsa a tőzsdén.

Fordulat: már a közelgő bejelentésre készülnek a pénzügyi központok?

Az amerikai kamatdöntés előtt nagy a csend a piacokon.

Közeleg a vég, most került lejtőre a forint – ennyit ér

Még megmutathatja mit tud a magyarok pénze.

Ennyire futotta: összehúzta magát Amerika a nagy nap előtt

Feszült várakozás látszott mindössze a tengerentúlon. 

Magyar Péter újabb minisztereinek a forint is örült

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Riasztó ami az olajpiacon zajlik, ekkora drágaságot ígérnek

Fájdalmas piaci fejleményt követően érkezett a jelentés.

Ha így megy tovább, hosszú sorok lehetnek a pénzváltóknál

Vegyesen mozgott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben.

Zakár Tivadar

Forgószél söpör a tőzsdén: mi lesz az állami hátterű cégekkel? Interjú

Bár a Tisza Párt kétharmados választási győzelme után gyorsan új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde, ez még mindig nem jelzi az összes pozitív várakozást a kormányváltással kapcsolatban – erről beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Kulcskérdés, hogy május végén Magyarország elkerülje a bóvlit, és utána még további felértékelődés jöhet. Vannak azonban olyan cégek, amelyek a korábbi állami hátszél miatt most nehéz helyzetbe kerülhetnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG