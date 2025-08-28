Estére elnyugodott a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,41 forintról 396,86 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 395,87 forint és 397,42 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 424,77 forintról 424,10 forintra csökkent, míg a dolláré 340,50 forintról 339,98 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1639 dollárról 1,1672 dollárra változott. (MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.