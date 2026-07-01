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Befektetés Dollár Euró Forint

Estére nagyot fordult a forint

mfor.hu

Mtatjuk, mennyibe kerül most az euró.

Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 354,98 forinton jegyezték a reggel hét órai 356,21 forint után, a dollár jegyzése 311,95 forintra csökkent 312,35-ről, a svájci franké pedig 385,58 forintra mérséklődött 385,95 forintról.

A forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 0,4 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdésnél a forint az euróval szemben 7,7 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6,7 százalékkal áll erősebben szerda délutáni jegyzésén – írja az MTI.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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