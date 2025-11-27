Estére visszavágott a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,76 forintról 381,39 forintra gyengült 18 órakor, napközben 381,21 forint és 382,16 forint között mozgott – írja az MTI.

A svájci frank jegyzése a reggeli 409,49 forintról 408,52 forintra csökkent, míg a dolláré 329,01 forintról 328,81 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1603 dollárról 1,1600 dollárra változott.