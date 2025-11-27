1p
Befektetés Dollár Euró Forint

Estére visszavágott a forint

mfor.hu

381 forintnál járt az euró, 328-nál a dollár. 

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,76 forintról 381,39 forintra gyengült 18 órakor, napközben 381,21 forint és 382,16 forint között mozgott – írja az MTI. 

A svájci frank jegyzése a reggeli 409,49 forintról 408,52 forintra csökkent, míg a dolláré 329,01 forintról 328,81 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1603 dollárról 1,1600 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még várja a forint a kávé hatását

Még várja a forint a kávé hatását

Vegyes reggel, pici mozgásokkal.

Mennyiért vehet eurót? Nézze meg az árfolyamot!

Mennyiért vehet eurót? Nézze meg az árfolyamot!

Erősödött a forint.

Álomittasan ébredt a forint szerda reggel

Álomittasan ébredt a forint szerda reggel

A magyar fizetőeszköz árfolyamának mozgása nem vett határozott irányt szerda reggel a bankközi kereskedésben.

Eurót venne? 18 fillérrel erősebb lett a forint

Eurót venne? 18 fillérrel erősebb lett a forint

Vegyesen alakul a forint árfolyama.

Ma sem hagyott minket cserben a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A betétektől az abszolút hozamig: 30 évnyi evolúció a hazai privátbanki vagyonkezelésben

A Klasszis Podcast friss epizódjában Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának ügyvezető igazgatója kalauzol el minket a magyar privátbanki szolgáltatások három évtizedes fejlődésén.

Mit csinál a forint a béke közelségére?

Mit csinál a forint a béke közelségére?

Mutatjuk a friss árfolyamokat.

A mennyet és a poklot is megjárta a forint

A mennyet és a poklot is megjárta a forint

A vezető devizákkal szemben erősebben zárta a hetet a hazai fizetőeszköz, mint ahol elkezdte, miután jó nagyot libikókázott.  

Kesett az ágyból a forint az éjjel

Kiesett az ágyból a forint az éjjel

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

A forint sem tudta igazán, merre kéne haladnia

A forint sem tudta igazán, merre kéne haladnia

Vegyesen alakult az árfolyam.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168