Észbe kaptak a magyarok, tódultak az inflációt leköröző nyugdíjpénztárakba

Nem túlzás azt állítani, hogy 2025 az öngondoskodás éve volt Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly 40 028 új tagot regisztráltak, ami 21 százalékkal haladja meg az előző évi szintet. Ilyen érdeklődést hosszú évek óta nem láttak a nyugdíjkasszák, amelyek folyamatosan a taglétszám apadásáról panaszkodtak.

Különösen figyelemre méltó, hogy miközben az új belépők száma megugrott, a kilépőké sokéves mélypontra, tízezer alá csökkent. Ráadásul mindez annak ellenére alakult így, hogy 2025-ben a tagok lakáscélra is felhasználhatták megtakarításaikat, akár teljes összegben is. A nyilvántartott pénztártagok száma az év végére elérte az 1,082 milliót.

2025-ben nemcsak a tagokból lett sokkal több

A taglétszám bővülésénél is figyelemreméltóbb a befizetések alakulása: a tagok által fizetett díj összege 26,2 százalékkal nőtt, meghaladva a 166,5 milliárd forintot. Az állami adó-visszatérítések szintén új csúcsra emelkedtek, több mint 22,3 milliárdra.

A pénztárak által kezelt teljes vagyon az év végén meghaladta a 2412,5 milliárd forintot – annak ellenére, hogy a szabad lakáscélú felhasználás átmeneti, egyéves engedélyezése 107,8 milliárd forinttal apasztotta az egyenleget.

Ez a lendület 2026-ban is folytatódhat. A megtakarítók egyre inkább felismerik, hogy a biztonságos időskor alapjait most kell lefektetni, mert évtizedek múlva már késő lesz. Ezt a szemléletváltást jól tükrözi az is, hogy a pénztári tagok a vártnál jóval kisebb összeget vontak ki lakáscélokra a hozamot termelő megtakarításaikból.

A befizetések összege is új csúcsokat döntöget

Minden második új belépő az OTP-t választotta

A taglétszám növekedése nem volt egyenletes a pénztárak között. Míg több kasszánál stagnálás vagy szerény bővülés látható, az OTP Nyugdíjpénztár egymaga 25 ezer új tagot mondhatott magáénak a 40 ezerből. Az általa kezelt vagyon pedig meghaladta az 538,6 milliárd forintot, ami a teljes nyugdíjpénztári megtakarítás több mint negyede. Ezek után 2026 márciusában már a 300 ezredik tagját is üdvözölhette.

A kiemelkedő növekedéshez hozzájárult, hogy az OTP Nyugdíjpénztár sikeresen szólítja meg a fiatalabb korosztályokat is: a tagság átlagéletkora 39 évre csökkent. A fiatalabbak meggyőzésére gyakoriak az időszakos akciók is, mint például a legutóbbi, amikor az új csatlakozók között napijegyeket és bérleteket sorsoltak ki Sziget Fesztiválra. Ezzel a hosszú távú pénzügyi tudatosságot egy azonnal átélhető, vonzó élménnyel akarták összekapcsolni.

A Pannónia Nyugdíjpénztárnál is kiemelt cél a fiatalabb generáció megszólítása: 2026-ban az új belépők átlagéletkora 35 év alatt van, ami azt mutatja, hogy a fiatalabb korosztály is nyitott az öngondoskodásra, ha időben és közérthetően kap információt a hosszú távú pénzügyi tervezés fontosságáról. A Pannónia is tudatosan épít erre: nemcsak akciókkal ösztönzi a csatlakozást, hanem előadásokkal, rendezvényeken való részvétellel is.

Élénkül a verseny a pénztárak között

Az OTP mellett a többi szereplő is aktívan toborozza az új tagokat. A BiztosDöntés.hu önkéntes nyugdíjpénztári összehasonlítója szerint a kasszáknál szinte folyamatosan futnak a belépést és a befizetéseket ösztönző kampányok.

A Pannónia Nyugdíjpénztárnál több akció fut párhuzamosan. Az új belépőknek az első befizetésük 20 százalékát – akár 100 000 forintig – garantált ajándékként jóváírják a számlájukon, így már a csatlakozás pillanatában kézzelfogható előnyt élvezhetnek. Emellett minden sikeres ajánlás után 8000 forint jóváírás jár, évente akár tíz alkalommal.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár június 1-jéig futó nyereményjátékában egy 250 000 forintos MediaMarkt-utalvány és 15 darab 50 000 forintos Lidl-utalvány a tét – a részvételhez legalább 30 000 forint befizetés szükséges. Emellett az új belépők 10 000 forint értékű digitális Lidl-utalványt kapnak ajándékba a feltételek teljesítése esetén.

Az Alfa Nyugdíjpénztár akciójában a tavalyi befizetések utáni adó-visszatérítés összegét – legfeljebb 150 000 forintot – lehet megnyerni a szeptemberi 8-i sorsoláson.

Lekörözték az inflációt a hozamok

A befizetések és a taglétszám rekordja mellé 2025-ben a befektetési teljesítmény is felzárkózott. A jegybank adatai szerint a nyugdíjkasszák átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el 4,4 százalékos éves inflációval szemben, ami 5,6 százalékos reálhozamot jelent. A 73 önkéntes nyugdíjpénztári portfólió közül 24 két számjegyű éves hozamot produkált.

2026-ban a biztonságosabb, kötvényalapú portfóliók valamivel szerényebb hozamot hozhatnak, mint tavaly, ezt azonban a részvénypiacok ellensúlyozhatják. Aki vegyes, többféle befektetést tartalmazó portfóliót választ, az jobban tudja kezelni ezt a változást.

A hozam mellé továbbra is jár az új befizetések után a 20 százalékos állami adókedvezmény, ami évi maximum 150 000 forintos visszatérítést jelent. Ez az egyik legjobb kiszámítható pénzügyi előnye ennek a megtakarítási formának.

Több évtizedes megtakarítás jelenthet komoly segítséget

A rekordok mögé nézve érdemes megemlíteni azt a tényt is, ami megmutatja, hogy a gondtalan nyugdíjas évekhez még nagyobb megtakarításra lenne szükség. Az egy pénztártagra jutó átlagos nyugdíjszolgáltatás összege megközelíti a négymillió forintot – ez azonban mindössze 15-16 havi átlagnyugdíjnak felel meg. Egy több évtizedes nyugdíjas időszak finanszírozásához ez még messze nem elegendő. Abban az esetben sem, ha ezt valaki az állami nyugdíja melletti kiegészítésnek szánja.

Ez az összefüggés arra figyelmeztet, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár csak képes betölteni a tőle remélt szerepet, ha a megtakarítási idő kellően hosszú. A 10-15 éves tagsággal csak töredékét lehet elérni annak, amit egy 30-40 éves megtakarítási időszakban felhalmozható. Az első lépést, a belépést tehát érdemes minél előbb, lehetőleg már fiatalon megtenni.