Európa köhög, a magyar tőzsde viszont jól teljesít

Maradt a magyar börze lendülete. A főbb részvények a Richter kivételével felfelé mennek. 

A tőzsdei kereskedés félidejében 0,7 százalékos pluszban van a BUX, 134 748 ponton. A magyar tőzsde forgalma meghaladja az 5 milliárd forintot. Az OTP 1,1 százalékos emelkedésben, 42 080 forinton. A MOL 0,9 százalékot erősödött, 4172 forintig. A Magyar Telekom 1,2 százalékot tudott emelkedni, 2486 forintig. A Richter 1,1 százalékot csökkent, 12 920 forintig.

A forint maradt az erősebb szinteken. Az euróval szemben 363 forint 10 filléren, a dollár ellenében 309 forint 80 filléren, míg a svájci frankkal összehasonlítva, 395 forint 80 fillréen jegyezték. 

Az ueópai tőzsdék közül Londonban ma szünnap van. A német DAX 0,3 százalékkal erősödik, a francia tőzsde viszont 0,6 százalékkal gyengül, az olasz mutató 0,2 százalékkal került lejjeb, míg a spanyol index 1,1 százalékot veszített az értékéből.

Az iráni baljós szél nem tántorította meg a hazai tőzsdekezdést

A BUX 0,5 százalékos emelkedéssel, 134 720 ponton nyitott. Már nyitásban 751 millió forint volt a forgalom. A főbb részvények vegyesen kezdték a napot.

Ez már a nagyok játéka: mi tesz ma valakit privátbankárrá Magyarországon? – Interjú

Magyarországon inkább a meglévő vagyonok mérete, és nem a vagyonosok száma bővül – Interjú

Kifejezetten erős lábakon áll a hazai privátbanki piac régiós összehasonlításban – mondta el a lapunknak adott interjúban Czalbert László, az MBH Bank Private Banking vezetője. A pénzintézetnél 100 millió forintnál kezdődik a belépési küszöb, de a piacon inkább ennek a duplája a jellemző. Az új privátbanki megtakarítók száma is nő, de a meglévő ügyfelek vagyona nagyobb mértékben gyarapszik. A szakértő arról is beszélt, hogy milyen trendek határozzák meg a legvagyonosabbak befektetési stratégiáit és hogy mit jelent a rejtett ügyféligény.

Ki érti ezt? Forrong a világ, mégis csúcsokon a tőzsdék, a magyar eszközökre nehéz szavakat találni – Klasszis Podcast

Az olajárak vissza fognak térni a hordónkénti 50-70 dolláros szint környékére, a kérdés, hogy mikor. A piac szerint 2027-ben már bekövetkezhet ez a pillanat – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Az iráni háború és a geopolitikai kockázatok ellenére, újabb csúcsokra törnek a tőzsdék, ráadásul a magyar eszközök különösen reflektorfénybe kerültek a Tisza kétharmados győzelme óta. Leginkább a külföldi befektetők szemében.

Hirtelen esnek az olajárak – ez áll a háttérben

A média irányából érkező információk nyomták le az olajárakat pénteken.

Komoly profittal térhettek haza – zöldbe borult New York

Nagy volt az örömködés a tengerentúli piaczáráskor.

Ennyit ér: berobbant a forint a majálisok idejére

Ma is zajlik a kereskedés a nemzetközi platformokon, ennyiért adják veszik a forintot pénteken.

Nézze! Így vág neki a forint a hosszú hétvégének

Felemásan alakult a magyar fizetőeszköz napja.

Meglepő bejelentést tett Mészáros Lőrinc

Magyarország leggazdagabb embere növelné tulajdonrészét az Opusban.

Erste Csoport: rekordnövekedés a lengyel akvizíció után

Az Erste Csoport sikeresen lezárta az Erste Bank Polska konszolidációját, valamint rekordidő alatt végrehajtotta lengyelországi márkaváltását – derül ki a pénzintézet 2026 első negyedéves jelentéséből. A lépés jelentősen növelte a csoport mérlegfőösszegét és tovább erősítette közép-európai piaci pozícióját.

Alábbhagyott a forint lendülete

Gyengüléssel indult a csütörtöki kereskedés a forint számára a nemzetközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az előző délutáni jegyzéshez képest valamennyi meghatározó devizával szemben veszített értékéből.

