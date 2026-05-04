Európa köhög, a magyar tőzsde viszont jól teljesít

A tőzsdei kereskedés félidejében 0,7 százalékos pluszban van a BUX, 134 748 ponton. A magyar tőzsde forgalma meghaladja az 5 milliárd forintot. Az OTP 1,1 százalékos emelkedésben, 42 080 forinton. A MOL 0,9 százalékot erősödött, 4172 forintig. A Magyar Telekom 1,2 százalékot tudott emelkedni, 2486 forintig. A Richter 1,1 százalékot csökkent, 12 920 forintig.

A forint maradt az erősebb szinteken. Az euróval szemben 363 forint 10 filléren, a dollár ellenében 309 forint 80 filléren, míg a svájci frankkal összehasonlítva, 395 forint 80 fillréen jegyezték.

Az ueópai tőzsdék közül Londonban ma szünnap van. A német DAX 0,3 százalékkal erősödik, a francia tőzsde viszont 0,6 százalékkal gyengül, az olasz mutató 0,2 százalékkal került lejjeb, míg a spanyol index 1,1 százalékot veszített az értékéből.