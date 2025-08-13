1p
Befektetés Forint

Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

mfor.hu

Erősödött.

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró árfolyama 395,28 forintra gyengült este hat órakor a reggel hat órakor jegyzett 395,58 forintról, napközben 394,83 forint és 396,11 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,72 forintról 419,55 forintra csökkent, míg a dolláré 338,55 forintról 337,45 forintra süllyedt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jó formában ébredt a forint

Jó formában ébredt a forint

Még mindig 396 forint alatt áll az euró. 

A forint bepaprikázott kedden

A forint bepaprikázott kedden

A magyar fizetőeszköz kedden erősödött a bankközi devizapiacon a főbb devizákkal szemben.

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Friss, ropogós forintárfolyamok kedd reggel.

Rossz hír jött a forintról

Rossz hír jött a forintról

Drágult az euró.

Mit érdemes tenni az állampapír-hozamok esése után? Itt egy bevált recept

Mit érdemes tenni az állampapír-hozamok esése után? Itt egy bevált recept

A privátbanki ügyfelek vagyona fél év alatt több mint 4 százalékkal tudott nőni – derül ki laptársunk körképéből.

Eláll a szava, ha meglátja, mit művel a forint

Eláll a szava, ha meglátja, mit művel a forint

Ezúttal a dollárral és nem az euróval szemben.

A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

A svájci frankkal szemben több mint négy hónapja, az euróval szemben pedig csaknem egy éve nem volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz, míg a dollár utoljára az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt volt ilyen olcsó.

Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót

Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót

Jó napja volt a forintnak.

Örömteli percei lesznek, ha a pénzváltóhoz megy

Örömteli percei lesznek, ha a pénzváltóhoz megy

Kellemes napja van a forintnak.

Nehéz elhinni, hogy újra milyen gyenge lett a forint

Nehéz elhinni, hogy újra milyen gyenge lett a forint

Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168