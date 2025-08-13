Eurót váltana? Nézze csak, mit csinált a forint!

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama 395,28 forintra gyengült este hat órakor a reggel hat órakor jegyzett 395,58 forintról, napközben 394,83 forint és 396,11 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,72 forintról 419,55 forintra csökkent, míg a dolláré 338,55 forintról 337,45 forintra süllyedt.