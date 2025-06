Eurót venne a nyaralásra? Most igazán könnyű dolga van

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az MTI összefoglalója szerint az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 403,76 forintról 403,36 forintra csökkent 18 órakor, napközben 403,14 forint és 403,97 forint között mozgott. A Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján jól látszik, milyen szűk sávban folyt szerdán (is) a kereskedés:

Alig-alig mozdul az árfolyam, napok, sőt hetek óta nincs érdemi változás a devizapiacon. Ez persze nem jelenti azt, hogy később sem lesz – de most nagy a nyugi.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!