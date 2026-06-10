Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

A magyarországi választások után megtáltosodott a forint, hiába vált bizonytalanná a nemzetközi helyzet, az euró ára 355 forint alá is benézett, a dolláré csaknem 300 forintig süllyedt az elmúlt hetekben. Ilyen helyzetben nem meglepő, ha egyre több megtakarítással rendelkező gondolkozik el azon, hogy érdemes lehet devizát is tartani. A forint alapú megtakarítások kamata ugyan még magasabb, mint például az eurós befektetéseké, de a kamatkülönbözet csökken. Az Államadósság-Kezelő Központ május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkentette a két legnépszerűbb fix kamatozású lakossági állampapír (a FixMÁP és a MÁP Plusz) kamatait, és június 12-ét követően újabb lakossági állampapírokat érintő kamatcsökkentést jelentett be.

„Az erős forint, a bizonytalan inflációs környezet és a globális piacokhoz való könnyebb hozzáférés egyszerre terelik a figyelmet a devizaalapú megtakarítások felé – mondja Miklós Dániel, az OTP Alapkezelő értékesítési vezetője. Az erősebb forinttal most relatíve kedvezőbb szinten lehet eurót vagy dollárt vásárolni.”

Ráadásul ez több puszta spekulációs szempontnál: egyfajta védekezés a jövőbeni árfolyamkockázatokkal szemben, különösen az euróövezeti kilátások tükrében.

Miklós Dániel:Az erős forint, a bizonytalan inflációs környezet és a globális piacokhoz való könnyebb hozzáférés egyszerre terelik a figyelmet a devizaalapú megtakarítások felé

Az ügyfelek is megmozdultak

Az ügyfelek is meglátták a lehetőséget az erős forintban, egyetlen hónap alatt jelentősen nőtt lakossági ügyfeleink körében a devizás befektetési alapok állománya, illetve a devizabetétek volumene is emelkedett – mondja Fabriczki Rita, OTP Bank megtakarításokért felelős vezetője. A bank márciusban készített kutatásából az derült ki, hogy a megtakarítással rendelkező ügyfélkör negyedének van devizás befektetése, és 38 százalék azok aránya, akik további megtakarítást terveznek külföldi pénznemben. Ezek közül a pénznemek közül egyébként az euró toronymagasan a legnépszerűbb. Az ügyfelek fő érvei a deviza megtakarítások mellett az értékállóság és a biztonság, valamint a portfólió diverzifikálása voltak.

Az ügyfelek is meglátták a lehetőséget az erős forintban, egyetlen hónap alatt jelentősen nőtt lakossági ügyfeleink körében a devizás befektetési alapok állománya, illetve a devizabetétek volumene is emelkedett - mondja Fabriczki Rita

„Ha a megtakarítás egy része nem forintban van, annak értékét nem kizárólag a magyar árszínvonal és a forint vásárlóerejének változása határozza meg. Egy euró- vagy dolláralapú portfólióelem esetében a befektető részben olyan devizában és olyan piacokon tart vagyont, amelyek más inflációs és gazdasági környezethez kapcsolódnak. Természetesen ez sem szünteti meg teljesen a kockázatot, de tompítja annak hatását, hogy a teljes vagyon a magyar infláció alakulásának legyen kitéve.

Emellett a nyári külföldi utazások miatt is kedvező lehet a mostani időszak a devizaváltásra” – magyarázza Fabriczki Rita.

Ezekkel a szolgáltatásokkal még jobban járnak az ügyfelek

A magyarok többségének forintban keletkezik a jövedelme, a devizaváltásnak viszont legtöbb esetben van költsége, a bankok a középárfolyamhoz képest 1-2 százalékkal drágábban adják el a devizát. Az OTP-nél az ügyfelek díjmentesen beállíthatják lakossági számlacsomagjukhoz az úgynevezett Árfolyam+ szolgáltatást, amelynél havonta 600 ezer forintig OTP-középárfolyamon teljesülnek a devizaváltások. A középárfolyamos váltás a külföldön, fizikai elfogadóhelyen kezdeményezett betéti bankkártyás vásárlásokra és az elektronikus, devizában indított átutalásokra is érvényes, vagyis, ha valaki az OTP-nél a forint bankszámlája mellé egy devizaszámlát nyit, arra középárfolyamon utalhat át pénzt havonta maximum 600 ezer forint értékben.

Mind a devizaátutalásokra, mind a betéti kártyás vásárlásokra igénybe vehető a 600 000-600 000 forint összegű havi limit. Fontos tudni: a hitelkártyás tranzakciókra és az internetes vásárlásokra a középárfolyamos átváltás nem vonatkozik. Jó hír az ügyfelek számára, hogy a devizaszámla számlavezetési díja, az újonnan igényelt devizakártya kibocsátási és első éves díja díjmentes 2025.05.01-jétől visszavonásig, legkésőbb a KSH 2026. évi infláció közzétételét követő 2. hónap első napjáig.

„Szintén jó hír a befektetőknek, hogy az OTP új kereskedési platformján, az OTP Single Market felületen sem számítanak fel díjat a devizaváltásra, és itt az átváltás összegét sem maximálják. A platformon folyamatosan jegyzett, valós idejű árfolyamon válthatnak az ügyfelek devizát. További előny az ügyfelek számára, hogy már a fiókokba sem kell bemenni, ha devizaszámlát szeretnének nyitni, mert 2026.május 28-tól elindult a banknál a mobilbanki devizaszámlanyitás is” – mondja Fabriczki Rita.

Aki nem csak bankbetétben gondolkozik, annak is számos devizás megtakarítást kínál a bank. Elérhetők különféle kockázatú deviza alapú befektetési alapok, ETF-ek, kötvények, sőt eurós magyar állampapír is a kisbefektetők számára. Az OTP Alapkezelő termékpalettáján rövidebb és hosszabb távra, különböző eszközosztályokban egyaránt kínál devizában elérhető befektetési alapokat, így szakértő segítséggel mindenki megtalálhatja a számára ideális megoldást. Ahhoz persze, hogy valaki devizaalapú értékpapírt vásárolhasson, értékpapírszámlához rendelt devizaszámlára is szüksége lesz.

Már a fiókokba sem kell bemenni, ha devizaszámlát szeretnének nyitni, mert 2026.május 28-tól elindult a banknál a mobilbanki devizaszámlanyitás is - mondja Fabriczki Rita

Azok számára is van megoldás, akik nem szeretnének kamatadót és szociális hozzájárulási adót fizetni a megtakarításaik hozama után, ez úgynevezett tartós befektetési számla (TBSZ) nyitásával lehetséges.: Amennyiben az ügyfelek megtakarításaikat legalább 5 évig TBSZ számlán tartják, az ezen időszak alatt elért hozam mentesül a személyi jövedelemadó (SZJA) és a szociális hozzájárulási adó (szocho) megfizetése alól. Az OTP-nél TBSZ akár online is megnyitható, és többféle devizaszámla hozzárendeléssel egyetlen helyen kezelhetők a forint- és devizaalapú befektetések.

*Forrás: akk.hu

A cikk az OTP Bank és az OTP Alapkezelő támogatásával készült, marketingközlemény. A benne szereplő piaci vélemények és várakozások tájékoztató jellegűek, a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak, melyek később változhatnak. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, ajánlattételnek, befektetési elemzésnek vagy befektetési ajánlásnak. A befektetések kockázattal járnak. A befektetés értéke ingadozhat, a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, és akár tőkevesztés is előfordulhat. Devizaalapú befektetések esetén a devizaárfolyam változása a kockázatot és a hozam vagy veszteség mértékét is befolyásolja. Befektetési döntés előtt kérjük, ismerje meg a termékek hivatalos dokumentumait (PRIIPs KID/KIID, tájékoztató, kezelési szabályzat).

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A Lakossági Megtakarítás 2026 kutatásról

2024 óta változatlan célcsoporttal (korosztály: 18-70 évesek), 1200 fő megkérdezésével végzett kutatás.

Aktuális hullám adatfelvételének időpontja: 2026 március.

Az adatfelvétel módszere: online kérdőíves felmérés az NRC NetPanelsegítségével.

Reprezentativitás: a minta reprezentatív nem, korcsoport, végzettség, lakóhelytípus és régió alapján.