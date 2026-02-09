Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

2026 januárjában még ámuldozott a glóbusz az arany világpiaci jegyzésén, és a szinte naponta elért újabb árupiaci mérföldköveken. Ez visszaköszönt az ETF-ek, azaz a tőzsdén kereskedett alapok területén is. Ezek a több esetben a részvényekkel megegyező tulajdonságokkal bíró befektetési eszközök már 2025-ben kiválóan teljesítettek. Itt kifejezetten az aranyhoz kötődő ETF-ekre érdemes gondolni.



Múlt hónapban már ott tartottunk, hogy a friss adatok alapján 2026 elején is nagy sebességgel rohantak a befektetők, hogy az aranyhoz és az aranybányász vállalkozásokhoz kapcsolódó tőzsdén kereskedett alapokat, vagyis ETF-eket vegyenek. A világ egyik vezető pénzügyi adatközlője, az LSEG Lipper adatai alapján a nemesfém ETF-ekbe januárban összesen 4,39 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett, amivel már a nyolcadik egymást követő hónapban zártak pozitív mérleggel ezek az eszközök.

Aranyláz, bányászláz, nem volt különbség

Az aranybányász cégekre fókuszáló alapok még látványosabb sikert arattak: 3,62 milliárd dolláros beáramlást könyvelhettek el, ami 2009 óta a legmagasabb havi érték. A legnagyobb szereplők közül a SPDR Gold Shares ETF-be 2,58 milliárd dollár áramlott be.

