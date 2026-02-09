2p
Befektetés Arany Tőzsde

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

mfor.hu

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

2026 januárjában még ámuldozott a glóbusz az arany világpiaci jegyzésén, és a szinte naponta elért újabb árupiaci mérföldköveken. Ez visszaköszönt az ETF-ek, azaz a tőzsdén kereskedett alapok területén is. Ezek a több esetben a részvényekkel megegyező tulajdonságokkal bíró befektetési eszközök már 2025-ben kiválóan teljesítettek. Itt kifejezetten az aranyhoz kötődő ETF-ekre érdemes gondolni.

Múlt hónapban már ott tartottunk, hogy a friss adatok alapján 2026 elején is nagy sebességgel rohantak a befektetők, hogy az aranyhoz és az aranybányász vállalkozásokhoz kapcsolódó tőzsdén kereskedett alapokat, vagyis ETF-eket vegyenek. A világ egyik vezető pénzügyi adatközlője, az LSEG Lipper adatai alapján a nemesfém ETF-ekbe januárban összesen 4,39 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett, amivel már a nyolcadik egymást követő hónapban zártak pozitív mérleggel ezek az eszközök.

Aranyláz, bányászláz, nem volt különbség

Az aranybányász cégekre fókuszáló alapok még látványosabb sikert arattak: 3,62 milliárd dolláros beáramlást könyvelhettek el, ami 2009 óta a legmagasabb havi érték. A legnagyobb szereplők közül a SPDR Gold Shares ETF-be 2,58 milliárd dollár áramlott be.

Hogy ebbe a képletbe miként rondított bele a február és a kínai aranypiac, arról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már megint: másodjára teszik ugyanazt a piacok

Mindenkit elbűvölnek a piacok hétfő reggel. Így is marad?

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

A parlamenti képviselők kétharmada rendelkezik értékpapírral vagy valamilyen értékpapír jellegű megtakarítással. Seszták Miklósnak majdnem egymilliárd forintja van már ilyen eszközben, Rogán Antal az ezüstérmes, neki a feleségével együtt 750 milliója van állampapírokban – írja a Privátbankár. 

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Könnyű álmot ígér a forint

Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Különös anomáliák az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168