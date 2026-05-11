Ez betett: Trump újabb véleménye lesújtja Európát

Az európai részvénypiacok vegyesen, összességében enyhe elmozdulással indították a hétfői kereskedést, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az iráni konfliktus és az energiaárak emelkedése határozza meg.

A páneurópai STOXX 600 index gyakorlatilag stagnált a nyitásban, míg az Euro Stoxx 50 index 0,16 százalékos csökkenést mutatott.

Londonban a FTSE 100 index 0,32 százalékkal emelkedett, a frankfurti DAX index ugyanakkor 0,01 százalékos mínuszban nyitott.

A párizsi CAC 40 index 0,53 százalékkal gyengült, a milánói FTSE MIB index 0,06 százalékos emelkedést mutatott, a madridi IBEX 35 index pedig 0,05 százalékkal került feljebb.

Kapcsolódó cikk Nem jó irány: Trump megint a plafonon van az iráni tervek miatt Mindent lesöpört az asztalról.

Megint elúsztak az esélyek?

A piaci szereplők figyelmének középpontjában továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások állnak. Donald Trump amerikai elnök „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte Teherán válaszát az amerikai békejavaslatra, miközben az iráni vezetés újabb feltételeket szabott. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy a hadműveletek addig folytatódnak, amíg nem rendeződnek az iráni nukleáris program körüli kérdések.

A piacok korábban gyors diplomáciai rendezést áraztak, ennek esélye azonban egyre kisebbnek látszik.

Sokadjára szárnyal az olaj

Az energiapiacokon ennek megfelelően jelentős áremelkedés bontakozott ki. Az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára az európai nyitáskor 104,52 dolláron állt, ami 3,19 százalékos emelkedésnek felel meg. Az amerikai WTI nyersolaj ára 98,97 dollárra nőtt, 3,72 százalékos pluszban van. A piaci aggodalmak középpontjában továbbra is a Hormuzi-szoros helyzete áll, mivel az útvonal korlátozott működése a globális LNG-kínálat mintegy ötödét érinti.

Most Pest sem lógott ki a sorból

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,15 pontos emelkedéssel, 134 545,35 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest alig változott. (MTI)