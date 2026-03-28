Ez lett a kétharmados Tisza-győzelem lehetőségére kilőtt forinttal

Ritkán hullámvasutazik akkorát a hazai fizetőeszköz, mint tette azt ezen a héten.

Az eurót hétfő reggel 393,56 forinton jegyezték, majd aznap estig egészen 387 alá erősödött. Kedd este azonban már ismét gyengébben muzsikált, csaknem 392,5 forintot kellett adni egy euróért. Hogy aztán megint erősödjön, a Medián friss közvélemény-kutatására, amely a Fidesszel szemben növekvő Tisza-vezetést mért, nem kizárva a kétharmados győzelmet sem, a forint elérte heti csúcsát, egy euró 385,5-en cserélt gazdát. Ám innen is visszakorrigált – ami a közel-keleti válság függvényében cseppet sem meglepő –, s a hetet végül 389,61-en zárta.

Hasonló mozgások voltak megfigyelhetők a másik két vezető deviza vonatkozásában. Annyi eltéréssel, hogy a 340,77 forinton kezdő dollárral szemben nem szerdán, hanem hétfő este érte el heti tetőpontját a forint, amikor csak 332,6-ot kellett adni egy zöldhasúért, s péntek este 338,5-en ment el „hétvégézni”.

A svájci frankkal szemben viszont a forint ugyanúgy szerdán jutott a csúcsra, mint az euróval szemben, akkor a hetet még 432,01-en kezdő árfolyam már csak 421,4 volt. Hogy aztán az utolsó kereskedési nap végéig itt is korrekció következzen. Bár az a másik két devizához képest enyhébb volt, hiszen péntek estig is csak 423,7 forintig tudott visszamenni a svájci frank.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Gázárrobbanásra számít? Így védekezhet ellene

Az energiaválság elleni védekezés egyik módja, ha földgázzal foglalkozó részvénytársaságok részvényeiből veszünk, amelyek ebben a szituációban különösen jól teljesíthetnek. Ilyen portfóliót kialakítani azonban többféleképp lehet.

Végre kedvező hírek a Közel-Keletről, így reagált rá a forint

Alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Csütörtököt mondott a forint

A magyar fizetőeszköz gyengült a csütörtöki bankközi kereskedésben.

Itt az idő? Venni kell az aranyat, mintha nem lenne holnap?

A tűzszünettel kapcsolatos befektetői remények arra is lehetőséget adtak, hogy az arany és az ezüst egyaránt újra drágulni kezdjen.

A várható Magyar-kormány hírére tovább erősödik a forint

Az előző esti jegyzéséhez képest kevesebb forintot kell fizetni a főbb devizákkal szemben.

Nézze csak, mi történt a forinttal – ennyiért adják az eurót

Jó napja volt a forintnak.

Kiugrik az ágyból, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A forint tegnapi jó formája már a múlté

Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

Egyetlen, a magyar kormányzat hiperszigorú feltételeinek megfelelő kriptovalutás befektetési szolgáltató érhető el az országban.

Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

Szép és jó lenne minden, de a fránya olajár közbeszólt.

