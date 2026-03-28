Ez lett a kétharmados Tisza-győzelem lehetőségére kilőtt forinttal

Az eurót hétfő reggel 393,56 forinton jegyezték, majd aznap estig egészen 387 alá erősödött. Kedd este azonban már ismét gyengébben muzsikált, csaknem 392,5 forintot kellett adni egy euróért. Hogy aztán megint erősödjön, a Medián friss közvélemény-kutatására, amely a Fidesszel szemben növekvő Tisza-vezetést mért, nem kizárva a kétharmados győzelmet sem, a forint elérte heti csúcsát, egy euró 385,5-en cserélt gazdát. Ám innen is visszakorrigált – ami a közel-keleti válság függvényében cseppet sem meglepő –, s a hetet végül 389,61-en zárta.

Hasonló mozgások voltak megfigyelhetők a másik két vezető deviza vonatkozásában. Annyi eltéréssel, hogy a 340,77 forinton kezdő dollárral szemben nem szerdán, hanem hétfő este érte el heti tetőpontját a forint, amikor csak 332,6-ot kellett adni egy zöldhasúért, s péntek este 338,5-en ment el „hétvégézni”.

A svájci frankkal szemben viszont a forint ugyanúgy szerdán jutott a csúcsra, mint az euróval szemben, akkor a hetet még 432,01-en kezdő árfolyam már csak 421,4 volt. Hogy aztán az utolsó kereskedési nap végéig itt is korrekció következzen. Bár az a másik két devizához képest enyhébb volt, hiszen péntek estig is csak 423,7 forintig tudott visszamenni a svájci frank.