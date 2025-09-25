Ez lett a legjobban követett közepes részvény a pesti tőzsdén

Negyedik szereplőként az Erste is csatlakozott azokhoz az elemzőközpontokhoz, amelyek kiemelten figyelik a Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett AutoWallis részvényeket – számol be róla a lapcsaládunkhoz, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu. Korábban az OTP 210 forintos, az MBH szintén 210 forintos, míg a Concorde 200 forintos célárat határozott meg 12 hónapos távon a tőzsde autós társaságának papírjaira.

Az Erste várakozásait Nagy András, a pénzintézet részvényelemzője osztotta meg az AutoWallis Befektetői napján.

Az Erste 202 forintos célárat határozott meg, vételi ajánlással. Az előrejelzés az átlaghoz képest konzervatívnak tekinthető, hiszen a négy elemzőház konszenzusa 205 forinton áll.

Az AutoWallis vezérkara a cég által szervezett Befektetői napon

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

A blue chipeket leszámítva így már az AutoWallis részvényeket követi a legtöbb hazai bank és elemzőközpont. Nagy András elmondta, hogy az AutoWallis legnagyobb erőssége a „jól diverzifikált portfólió”, ami kiterjed a modellkínálatra (28 forgalmazott márka), valamint a földrajzi lefedettségre is (Lengyelországtól Görögországig).

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy miért tárazott be kínai modellekből az AutoWallis, milyen eredményekre számít a társaság hosszú távon, és mi a legnagyobb gátja idehaza az elektromos autózás még gyorsabb terjedésének.