Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Ez lett a legjobban követett közepes részvény a pesti tőzsdén

Imre Lőrinc

Negyedik nagy szereplőként az Erste is elkezdte az AutoWallis részvények elemzését. A pénzintézet az első célárát is bemondta, ami mellé vételi ajánlást fűzött.

Negyedik szereplőként az Erste is csatlakozott azokhoz az elemzőközpontokhoz, amelyek kiemelten figyelik a Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett AutoWallis részvényeket – számol be róla a lapcsaládunkhoz, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu. Korábban az OTP 210 forintos, az MBH szintén 210 forintos, míg a Concorde 200 forintos célárat határozott meg 12 hónapos távon a tőzsde autós társaságának papírjaira.

Az Erste várakozásait Nagy András, a pénzintézet részvényelemzője osztotta meg az AutoWallis Befektetői napján.

Az Erste 202 forintos célárat határozott meg, vételi ajánlással. Az előrejelzés az átlaghoz képest konzervatívnak tekinthető, hiszen a négy elemzőház konszenzusa 205 forinton áll.

Az AutoWallis vezérkara a cég által szervezett Befektetői napon
Az AutoWallis vezérkara a cég által szervezett Befektetői napon
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

A blue chipeket leszámítva így már az AutoWallis részvényeket követi a legtöbb hazai bank és elemzőközpont. Nagy András elmondta, hogy az AutoWallis legnagyobb erőssége a „jól diverzifikált portfólió”, ami kiterjed a modellkínálatra (28 forgalmazott márka), valamint a földrajzi lefedettségre is (Lengyelországtól Görögországig).

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy miért tárazott be kínai modellekből az AutoWallis, milyen eredményekre számít a társaság hosszú távon, és mi a legnagyobb gátja idehaza az elektromos autózás még gyorsabb terjedésének.

Az aranypiacra is kihathat a Fidesz és a Tisza közötti küzdelem

Az arany dollárban jegyzett árfolyama óriási szárnyalást mutat az év eleje óta. A forint erősödése miatt ugyanakkor a hazai vásárlók kevésbé érzik olyan drasztikusnak a nemesfém drágulását. A jövő évi választás akár meg is fordíthatja ezt a trendet.

Nem lesz boldog, ha meglátja, milyen gyenge lett a forint

Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Szívhatja a fogát, ha eurót venne – elszomorító a forintra nézni

Nem volt jó napja a forintnak.

Ki fog kopni az ESG, de mi lesz helyette?

Jelentős enyhítések történtek az elmúlt hónapokban az európai és így a magyar cégekre is vonatkozó ESG szabályozásokban. A könnyítéssel érintett vállalatok pezsgőt bontottak, de ez mégsem jelenti azt, hogy a fenntarthatósági szempontokat egyszerre kidobhatják az ablakon. Sőt, épp ellenkezőleg, ettől függetlenül az ESG kifejezés könnyen kikophat a mindennapjainkból. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén jártunk.

A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

390-es árfolyam alatt jár az euró, de dollárt és svájci frankot is olcsóbban vehetünk, mint tegnap este.

Kis forintremegés reggelre

Az euróval szembeni jegyzés azonban továbbra is a 390-es szint alatt van.

Jól indult a hét a devizapiacon: még erősebb a forint

Erősödött a forint árfolyama.

Elfogytak a jelzők arra, mit csinál a forint

Az euróval szemben már a 388-as szinttel is kacérkodott, de 328-as dollárra is rég volt példa.

Véget ért a forint hatalmas menetelése

A hetek óta tartó jelentős erősödés után pénteken gyengült a magyar fizetőeszköz.

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Paradigmaváltás történt idén Európában a cégekre vonatkozó fenntarthatósági előírásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság rájött, hogy túlzott, irreális és sok esetben értelmetlen elvárásokat támasztott a vállalatok felé, akiknek február óta egy új, sokkal ésszerűbb realitáshoz kell már alkalmazkodniuk. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián ebbe az új érába kaphattunk betekintést.

