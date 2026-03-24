Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

Tavaly nyáron meglepőt alakított a magyar kormányzat, amikor életbe léptetett egy olyan jogszabályt, amely kriminalizálja, börtönnel fenyegeti a speciális hazai engedélyekkel nem rendelkező kriptovaluta-váltókat. Sőt, bizonyos esetekben még az egyszerű magánbefektetőket is. A súlyos büntetések kilátásba helyezése meg is tette a maga hatását. Kiszállt a kriptovaluta szektorból a Revolut az év vége előtt Magyarországon és még körülbelül féltucatnyi egyéb vállalkozás is hasonló bejelentést tett.

A Bitpanda egyeduralkodó

Röviden: a kriptók átváltását csak akkor lehet legálisan végezni, ha egy úgynevezett validátor, amelyet az állam engedélyezett, validálja – ellenőrzi, átvilágítja – a szervezetet. Ősszel meg is született az első ilyen validátor, a Caduceus nevű ismeretlen magyar magáncég személyében. Később megjelent az első validált, tehát engedélyezett partner is, az osztrák Bitpanda fintech cég. Azóta is csak ez a cég szerepel a caduceus.hu honlapon, tehát valamilyen okból a Bitpanda egyelőre egyeduralkodó a magyar kriptópiacon. Arról, hogy mit tud ez a szolgáltatás és melyik része mennyire drága további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.