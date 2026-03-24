2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Befektetés Kriptodevizak - bitcoin és társai

Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

mfor.hu

Egyetlen, a magyar kormányzat hiperszigorú feltételeinek megfelelő kriptovalutás befektetési szolgáltató érhető el az országban.

Tavaly nyáron meglepőt alakított a magyar kormányzat, amikor életbe léptetett egy olyan jogszabályt, amely kriminalizálja, börtönnel fenyegeti a speciális hazai engedélyekkel nem rendelkező kriptovaluta-váltókat. Sőt, bizonyos esetekben még az egyszerű magánbefektetőket is. A súlyos büntetések kilátásba helyezése meg is tette a maga hatását. Kiszállt a kriptovaluta szektorból a Revolut az év vége előtt Magyarországon és még körülbelül féltucatnyi egyéb vállalkozás is hasonló bejelentést tett.

A Bitpanda egyeduralkodó

Röviden: a kriptók átváltását csak akkor lehet legálisan végezni, ha egy úgynevezett validátor, amelyet az állam engedélyezett, validálja – ellenőrzi, átvilágítja – a szervezetet. Ősszel meg is született az első ilyen validátor, a Caduceus nevű ismeretlen magyar magáncég személyében. Később megjelent az első validált, tehát engedélyezett partner is, az osztrák Bitpanda fintech cég. Azóta is csak ez a cég szerepel a caduceus.hu honlapon, tehát valamilyen okból a Bitpanda egyelőre egyeduralkodó a magyar kriptópiacon. Arról, hogy mit tud ez a szolgáltatás és melyik része mennyire drága további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

Szép és jó lenne minden, de a fránya olajár közbeszólt.

Biztos hogy erre? Nézze csak, mit ér a forint

Nagy meneteléssel kezdte a hetet a magyar fizetőeszköz. Aztán jött a másnap.

Megvették Trump szavait, ki is zöldült Amerika

Irán ügyében hozott meg fontos döntést az amerikai elnök, ez segített a hét első napján.

Elkapta a hétfői lendület a forintot

A magyar deviza árfolyama hétfőn erősödni tudott a bankközi kereskedésben.

Amikor már az arany sem véd: vaskos mínuszok a tőzsdén

Minden nemesfémtől szabadulni kezdtek a hét elején a befektetők. Egyre súlyosabb aggályok a háttérben.  

A forint a fellegekbe száll az iráni bombázások lefújása után

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Iránnal, és így elhalasztja az ország erőműveinek beígért bombázását.

olaj_olajpiac_koolaj_olajos_hordo

Tragédia: az iráni vegyi eső elmoshatta az olcsó kőolajat, akár évekre

Hol vannak már a nagy amerikai ígéretek a néhány órás, napos katonai beavatkozásról. Mára az olajpiac is áldozatul esett az iráni háborúnak.

Biztosan tudni akarja, hogyan indította a forint a hetet?

Talán jobb a tudatlanság most.

Megint kiütötték a forintot

Ismét csúnyán gyengült a magyar fizetőeszköz.  

Már temették a forintot, aztán jött a fordulat

Reggel még baj volt, estére felállt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG