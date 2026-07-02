Ez történt a forinttal csütörtökön – ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,68 forintról 353,98 forintra változott este hat órára, napközben 353,45 forint és 356,23 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 386,27 forintról 385,48 forintra süllyedt, míg a dolláré 312,40 forintról 309,29 forintra gyengült.