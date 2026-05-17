Ezt a lyukat a hírözön sem tömte be, milliárdok tűntek el a börzén

Az összforgalom heti összevetésben az előző heti 120,6 milliárd forinthoz képest ezúttal több milliárddal, 114,1 milliárd forintra csökkent.

A BUX gyengén indította a hetet, az első három kereskedési napján mínuszban zárt.

Csütörtökön a hét eleji veszteség egy részét ledolgozta, majd pénteken enyhe csökkenéssel fejezte be a hetet.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti tőzsdei összefoglalójában kiemelte a héten három blue chip is – Magyar Telekom, OTP, Richter – közzé tette első negyedéves eredményeit.

Ez történt a vezető papírokkal

A héten céláremelések érkeztek a Mol részvényére, a UBS 4500 forintról 5100 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást pedig tartásról vételre. Az Oddo BHF 3100 forintról 600 forintra emelte a célárat, változatlanul alulsúlyozás ajánlás mellett. A héten a legnagyobb mértékben, 2,78 százalékkal a Magyar Telekom erősödött, árfolyama 2510 forintra emelkedett, 9,48 milliárd forintos forgalomban. A Richter 0,55 százalékkal, 70 forintos csökkenéssel 12 590 forinton fejezte be a hetet 10,57 milliárd forintos heti forgalomban. (MTI)