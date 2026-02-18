Ezt megkönnyezi: ilyet még nem művelt idén az árupiacok fénylő csillaga

A 2000 dolláros támaszáig zuhant vissza a határidős árupiaci kereskedésben a Chicagói Fémtőzsdén (CME) a platina unciánkénti világpiaci jegyzése. Ez mintegy kéthavi negatív rekord a nemesfémtől, azaz mióta 2026-ot írunk, még nem járt ilyen alacsony szinten a csillogó sztárbefektetés. Igaz, a platina lényegében csak követte a nemesfémek piacán tapasztalható általános árfolyamcsökkenést.

Gyengülést hozott az enyhülés a horizonton

A komolyabb mélypontot hozó gyengülés a kulcsfontosságú ázsiai piacon, valamint az Egyesült Államokban hétfőn tartott munkaszüneti nap miatt látott alacsonyabb forgalom mellett következett be. A geopolitikai kockázatok enyhülése szintén nyomást gyakorolt az árakra, mivel az amerikai–iráni nukleáris tárgyalások a tervek szerint folytatódnak, és az orosz–ukrán tárgyalások is napirenden szerepelnek a tovább dúló harcok közepette.

