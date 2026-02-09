1p
Befektetés Deviza Forint

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

mfor.hu

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

A forint árfolyama erősödött a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéshez képest hétfő reggelre.

Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 377,89 forint volt a péntek esti 377,92 forint után. A dollár árfolyama hétfő reggel 318,82 forinton állt a korábbi 320,04 forintot követően. A svájci frank jegyzése 412,19 forint volt hétfő reggel, míg péntek este 412,43 forinton jegyezték. Az előző heti hétfői kezdéshez képest a forint az euróval szemben 1,03 százalékkal, a dollárral szemben 1,10 százalékkal, a svájci frankkal szemben 1,11 százalékkal erősödött. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

