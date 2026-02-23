Ezúttal Hongkongban dőlt a lé, Pest álmoskás

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,78 pontos emelkedéssel, 125 734,69 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest, ez elhanyagolható erősödést jelentett hétfőn.

Beleadtak apait, anyait

Vegyesen mozogtak a vezető ázsiai tőzsdék hétfőn, amikor nem volt kereskedés a tokiói és a sanghaji börzén. A térségben hétfőn az ausztrál tőzsde 0,61 százalék csökkenéssel, a szöuli 0,49 százalék emelkedéssel, a tajpeji pedig 0,50 százalék növekedéssel fejezte be a napot. A még nyitva tartó hongkongi börze 2,69 százalék pluszt jelzett.

Fél nyolckor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 67 centtel (0,94 százalékkal), 70,63 dollárra csökkent. Az arany ára unciánként 1,89 százalékkal (95,86 dollárral), 5176,76 dollárra emelkedett. (MTI)