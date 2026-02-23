1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés Tőzsde

Ezúttal Hongkongban dőlt a lé, Pest álmoskás

mfor.hu

Ázsiában több helyen szünnep van, de Hongkong nem laszált.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,78 pontos emelkedéssel, 125 734,69 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest, ez elhanyagolható erősödést jelentett hétfőn.

Beleadtak apait, anyait

Vegyesen mozogtak a vezető ázsiai tőzsdék hétfőn, amikor nem volt kereskedés a tokiói és a sanghaji börzén. A térségben hétfőn az ausztrál tőzsde 0,61 százalék csökkenéssel, a szöuli 0,49 százalék emelkedéssel, a tajpeji pedig 0,50 százalék növekedéssel fejezte be a napot. A még nyitva tartó hongkongi börze 2,69 százalék pluszt jelzett.

Fél nyolckor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 67 centtel (0,94 százalékkal), 70,63 dollárra csökkent. Az arany ára unciánként 1,89 százalékkal (95,86 dollárral), 5176,76 dollárra emelkedett. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Garantáltan vigyorogni fog, nézze csak meg a forintot

Garantáltan vigyorogni fog, nézze csak meg a forintot

Ezt produkálta a hazai fizetőeszköz reggel a bankközi devizapiacon.

Dörzsölheti a markát az OTP, újabb emelések érkeztek

Dörzsölheti a markát az OTP, újabb emelések érkeztek

A jó hírek jó teljesítménnyel is párosultak a héten a bank részéről. Ilyen volt az elmúlt egy hét a pesti börzén.

Nagyot fordult a világ a forinttal

Ezen a héten viszonylag nagyot gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Szomorú lesz, ha meglátja, mi történt a héten a forinttal

Szomorú lesz, ha meglátja, mi történt a héten a forinttal

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon és a hetet is gyengüléssel zárta.

Odacsaphat a nagy tőzsdei ralinak ez az adat

Odacsaphat a nagy tőzsdei ralinak ez az adat

Egy mutató akár komolyabban is beleszólhat a nemesfémek piacán hosszabb ideje látott szárnyalásba.

Inkább ne nézze meg, mit csinált a forint péntek reggel

Inkább ne nézze meg, mit csinált a forint péntek reggel

Friss árfolyamok.

Rémálma volt a forintnak, nagyon leizzadt csütörtök reggelre

Rémálma volt a forintnak, nagyon leizzadt csütörtök reggelre

A magyar fizetőeszköz gyengült a csütörtök reggeli bankközi kereskedésben.

Tovább menetel a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Ezt megkönnyezi: ilyet még nem művelt idén az árupiacok fénylő csillaga

Ezt megkönnyezi: ilyet még nem művelt idén az árupiacok fénylő csillaga

Mondhatni nem okozott túl sok örömet a korábbiakban az eddigi sztárbefektetés.

Mosolygós reggele lesz, ha meglátja, hogyan ébredt ma a forint

Mosolygós reggele lesz, ha meglátja, hogyan ébredt ma a forint

Erősödött reggel a forint a devizapiacon. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168