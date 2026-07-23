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Befektetés Forint

Fáj a forint feje, ennyiért adják az eurót

mfor.hu

Kellemetlen napja volt a forintnak.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,64 forintról 364,58 forintra emelkedett este hat órára, napközben 363,52 forint és 365,36 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 391,24 forintról 392,24 forintra ment fel, míg a dolláré 318,17 forintról 320,50 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1429 dollárról 1,1374 dollárra változott.

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