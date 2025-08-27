1p
Befektetés Forint

Fájdalmas hírünk van, ha eurót akar venni

mfor.hu

Nem volt jó napja a forintnak.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,07 forintról 397,15 forintra változott este hat órára, napközben 395,80 forint és 397,53 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,52 forintról 425,55 forintra ment fel, míg a dolláré 341,04 forintról 342,05 forintra emelkedett.

