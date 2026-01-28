1p
Fájdalmas irányt vett a forint, ebben nem volt köszönet

Nem volt jó napja a forintnak.

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 381,05 forinton jegyezték a kora reggeli 380,05 forint után, a dollár jegyzése 319,28 forintra ment fel 316,84 forintról, a svájci frank pedig 414,35 forinton áll 413,87 forint után.

A forint árfolyama a hó eleje óta vegyesen alakult a három devizával szemben, 0,9 százalékkal erősödött az euró, 2,5 százalékkal erősödött a dollár ellenében, és 0,3 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

