Fájdalmas napja volt a forintnak: ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 363,89 forintról 365,21 forintra emelkedett este hat után, napközben 363,37 forint és 366,10 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 394,02 forintról 395,41 forintra ment fel, míg a dolláré 310,87 forintról 312,35 forintra nőtt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1705 dollárról 1,1693 dollárra változott.