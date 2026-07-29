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Befektetés Forint

Fájhat a feje a forint miatt – ennyiért adják az eurót

mfor.hu

Nem volt jó napja a forintnak.

 

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 362,63 forinton jegyezték a reggel hét órai 360,91 forintos állás után. A dollár jegyzése 318,56 forintra ment fel 316,58 forintról, a svájci franké pedig 388,29 forintra 387,40-ről. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 0,6 és 0,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forint szerda délutáni jegyzésén 1,8 százalékkal áll gyengébben a júliusi kezdésnél az euróval, 2 százalékkal a dollárral és 0,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött: 5,7 százalékkal az euró, 2,7 százalékkal a dollár és 6 százalékkal a svájci frank ellenében.

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