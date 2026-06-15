Félidőben is jól áll a hazai tőzsde

A vezető részvények ára vegyesen változott a múltheti záráshoz képest. A Mol árfolyam 1,6 százalékkal csökkent, 3766 forintra. Az OTP 1,8 százalékkal erősödött, 43 270 forintig . A Magyar Telekom árfolyama 0,07 százalékkal emelkedett mindössze, 2732 forintra. A Richter 0,3 százalékkal csökkent, 11 890 forintra.

Európában továbbra is 0,1 és 1,2 százalék közötti a tőzsdék emelkedésének mértéke.

Az eurót 350 forint 70 filéren jegyezték délben.