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Befektetés

Félidőben is jól áll a hazai tőzsde

mfor.hu

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 136 438 ponton állt dél környékén, ami a pénteki záróértékéhez képest 0,5 százalékos emelkedést jelent.

A vezető részvények ára vegyesen változott a múltheti záráshoz képest. A Mol árfolyam 1,6 százalékkal csökkent, 3766 forintra. Az OTP 1,8 százalékkal erősödött, 43 270 forintig . A Magyar Telekom árfolyama 0,07 százalékkal emelkedett mindössze, 2732 forintra. A Richter 0,3 százalékkal csökkent, 11 890 forintra.

Európában továbbra is 0,1 és 1,2 százalék közötti a tőzsdék emelkedésének mértéke.

Az eurót 350 forint 70 filéren jegyezték délben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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