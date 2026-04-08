Fellélegezhet a világ? Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Erősödtek az indexek az ázsiai tőzsdéken szerdán, miután az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetben állapodott meg. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 5,42 százalékkal, 56 327 pontra nőtt a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 3,31 százalékkal emelkedett.

A már szintén bezárt ausztrál tőzsde 2,62 százalék, a szöuli 6,87 százalék, a tajpeji pedig 4,61 százalék erősödéssel fejezte be a napot. A térségben még nyitva tartó tőzsdék közül a sanghaji 2,48 százalék, a hongkongi pedig 3,16 százalék pluszt jelzett.

Reggel fél kilenckor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 16,47 dollár (15,08 százalék) csökkenéssel 92,79 dolláron állt. Az arany ára unciánként 2,73 százalékkal (129,40 dollárral) 4862,05 dollárra nőtt.

Az eurót hét órakor 375,59 forinton jegyezték.

(MTI)