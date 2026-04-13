Felpattant a magyar tőzsde a vasárnapi események után

Több mint 2 százalékos pluszban nyitott a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a hétfői kereskedés kezdetén.

Az emelkedést a blue chipek vezették. A nyitás pillanataiban az OTP papírjai 4 százalék felett drágultak, a Magyar Telekom részvényei pedig mintegy 3,5 százalékkal. Emellett nagyobbat ugrott a Richter és a MOL papírjainak értéke is.

A kisebb papírok közül a Gloster informatikai cég részvényei vágtáztak 9 százalékot meghaladó drágulással.

A szavazólapok után most a részvénypapírok a középpontban

Az elmúlt években felkapott informatikai, pénzügyi cégek papírjai viszont masszív eséssel kezdtek röviddel nyitás után. A magyar forint devizapiaci szerepléséhez hasonlóan a BÉT-en is minden bizonnyal a választási eredményeket, hatásokat árazzák a kereskedők.