Felsóhajt, ha észreveszi, merre tart a forint

Nem indított jól a forint.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró – röviddel hét óra előtt – 388,24 forinton állt a kedd esti 388,08 forint után. A dollár jegyzése 332,77 forintról 333,83 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 419,51 forintról 420,06 forintra nőtt. Az euró 1,1629 dollárra gyengült a kedd esti 1,1662 dollárról.

