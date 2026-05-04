Felszisszent a forint: ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett este hat órára, napközben 361,65 forint és 364,61 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 395,37 forintról 397,75 forintra ment fel, míg a dolláré 308,85 forintról 311,56 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1726 dollárról 1,1700 dollárra változott.