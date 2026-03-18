Feszülten figyelnek a kereskedők, ma érkezik a fontos döntést

Feszülten figyelnek majd a kereskedők, befektetők ma este, ugyanis az Egyesült Államokban az ottani központi bank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) élén Jerome Powell, hamarosan leköszönő elnökkel újabb kamatdöntésre gyűlik össze.

A piac legjava már március előtt is kicsit eltolt kamatpályával kalkulált, ennek értelmében arra számítottak, hogy nyár elejénél előbb nem várható a jelenlegi, még idén januárban meghatározott 3,50–3,75 százalékos célsávtól való lefelé irányuló eltérés, azaz kamatcsökkentés. Aztán minden összekuszálódott. Trump háborút indított Irán ellen, Irán pedig válaszolt az olajkereskedelem ellehetetlenítésével.

Nem egész egy százalék a vágás pártján

Fentiek láttán, ha idén nyílik is esély a kamatvágásra, azt a piac leginkább decemberre valószínűsíti a Fedtől. Persze addigra a Federal Reserve egy újabb vezetőcserén is átesik majd. Az is hozhat némi turbulenciát. A számok szintjén a Chicagói Fémtőzsde (CME) által kezelt FedWatch tool mutatója szerint mindez azt jelenti, hogy a piac a kamatdöntés hetének elején 0,9 százalkos esélyt adott a kamatvágásra, ennek értelmében pedig 99,1 százalékos, elsöprő többséggel a kamatszintek tartását vetítik előre.

