2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Befektetés FED Kamat Tőzsde

Feszülten figyelnek a kereskedők, ma érkezik a fontos döntést

mfor.hu

Meghatározó monetáris döntést jelentenek be Amerikában ma, ami érzékenyen érintheti a pénzpiacokat. 

Feszülten figyelnek majd a kereskedők, befektetők ma este, ugyanis az Egyesült Államokban az ottani központi bank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) élén Jerome Powell, hamarosan leköszönő elnökkel újabb kamatdöntésre gyűlik össze.

A piac legjava már március előtt is kicsit eltolt kamatpályával kalkulált, ennek értelmében arra számítottak, hogy nyár elejénél előbb nem várható a jelenlegi, még idén januárban meghatározott 3,50–3,75 százalékos célsávtól való lefelé irányuló eltérés, azaz kamatcsökkentés. Aztán minden összekuszálódott. Trump háborút indított Irán ellen, Irán pedig válaszolt az olajkereskedelem ellehetetlenítésével.

Nem egész egy százalék a vágás pártján

Fentiek láttán, ha idén nyílik is esély a kamatvágásra, azt a piac leginkább decemberre valószínűsíti a Fedtől. Persze addigra a Federal Reserve egy újabb vezetőcserén is átesik majd. Az is hozhat némi turbulenciát. A számok szintjén a Chicagói Fémtőzsde (CME) által kezelt FedWatch tool mutatója szerint mindez azt jelenti, hogy a piac a kamatdöntés hetének elején 0,9 százalkos esélyt adott a kamatvágásra, ennek értelmében pedig 99,1 százalékos, elsöprő többséggel a kamatszintek tartását vetítik előre. 

Arról, hogy ebben a helzetben mi várhat a nemesfémekre további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem fogja elhinni, hogy milyen erős lett a forint

Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a bankközi devizapiacon kedd estéhez képest.

rez-rezpiac-rezes fem nemesfem

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168